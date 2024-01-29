"Пожалуйста, не надо": Дюрант не хочет, чтобы Бруклин подготовил трибьют-видео в его честь

Кей Ди понимает, что видео вряд ли приведет к чему-нибудь хорошему.

Совсем скоро состоится возвращение Кевина Дюранта в Бруклин, где он сыграет против местной команды в составе Финикса.

И пока идет подготовка к матчу, был поднят вопрос насчет потенциального трибьют-видео в честь Кей Ди, как это часто делают в подобных случаях.

Однако 35-летний форвард высказался категорически против этой идеи, которая ему совсем не нравится.

"Пожалуйста, не надо. Ночь будет лучше без этого", - написал Дюрант в социальных сетях.

Please don’t, the night will be better without it — Kevin Durant (@KDTrey5) January 28, 2024

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Напомним, что Кевин Дюрант провел в Бруклине 3,5 сезона, пропустив первую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Лучшим достижением Кевина в составе Нетс стал второй раунд Восточной конференции в 2021 году, когда Бруклин проиграл в семи матчах будущему чемпиону Милуоки.

Ранее стало известно, что Кевин Дюрант преодолел планку в 28 тысяч очков, набранных за карьеру, тем самым став лишь десятым игроком в истории НБА с подобным достижением.

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