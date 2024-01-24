iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне

Судьба игроков уже решена.
Сегодня, 13:21
Канселу и Феликс / Getty Images
Канселу и Феликс / Getty Images

Футбольный агент Жорже Мендеш заявил, что Барселона намерена воспользоваться опцией выкупа Жоау Канселу и Жоау Феликса.

"Барселона планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует продолжить сотрудничество с ними и после этого сезона".

Читай также: Президент Барселоны оценил судейство в матче Реал - Альмерия

"Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он достиг к этому моменту. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист", – сказал Мендеш в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, права на Феликса принадлежат Атлетико, а на Канселу - Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу жоау феликс

Статьи по теме

Президент Барселоны оценил судейство в матче Реал - Альмерия Президент Барселоны оценил судейство в матче Реал - Альмерия
Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге
Хави: Барселона находится в трех играх от трофея Хави: Барселона находится в трех играх от трофея
Вингер Барселоны: Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру Вингер Барселоны: Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

ММА14:22
Легенда UFC отказался от боя с временным чемпионом в тяжелом весе
НБА14:07
Бывший защитник Хьюстона пошел на сделку со следствием, чтобы не получить тюремный срок
Теннис14:05
Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Европа13:51
Бензема опроверг слухи о желании покинуть Аль-Иттихад
Европа13:39
"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом
Биатлон13:28
Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев
Европа13:21
Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне
Украина13:06
"Я почти проблевался": игрок сборной Украины отреагировал на решение исполкома ФБУ
Теннис13:05
Ястремская переписала историю украинского тенниса, выйдя в полуфинал Australian Open - сыграет с китаянкой
Теннис12:52
Australian Open-2024 (WTA): определились все четыре полуфиналистки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK