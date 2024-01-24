Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне

Футбольный агент Жорже Мендеш заявил, что Барселона намерена воспользоваться опцией выкупа Жоау Канселу и Жоау Феликса.

"Барселона планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует продолжить сотрудничество с ними и после этого сезона".

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"Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он достиг к этому моменту. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист", – сказал Мендеш в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, права на Феликса принадлежат Атлетико, а на Канселу - Манчестер Сити.

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