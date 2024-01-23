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Президент Барселоны оценил судейство в матче Реал - Альмерия

Лапорта недоволен работой арбитров.
Вчера, 22:50
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о матче Реал - Альмерия (3:2).

"Мы анализируем этот вопрос, и есть уже целая серия случаев, когда наш соперник заработал очки и получил выгоду от судейских решений. Но мне следует отметить, что мы к этому уже привыкли, да?

Мы всегда сражаемся с вещами, о природе которых нам известно. Но в этом случае все было слишком очевидно, вот почему мы направили жалобу в федерацию".

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"Более того, меня беспокоит моральное состояние наших футболистов, потому что в конце игры с Бетисом, которую мы провели хорошо, я видел, что футболисты обеспокоены событиями на Бернабеу. И мы обязаны принимать меры.

Я такой президент, который пытается спрятаться от различных ситуаций, и я думаю, что должен громко высказаться в этом случае, потому что вижу несправедливость. А когда мы видим несправедливость, мы ее осуждаем. И мы хотим, чтобы те, на ком лежит ответственность за решение этого вопроса, приняли меры по исправлению ситуации", – заявил Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 20 туров Ла Лиги Барселона набрала 44 очка, занимая третье место в турнирной таблице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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