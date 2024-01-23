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Хави: Барселона находится в трех играх от трофея

Испанец верит в успех команды в Кубке Испании.
Сегодня, 17:21
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о грядущем матче против Атлетика.

"Это очень важный матч, борьба за титул на выбывание. Это соперник, которого мы не хотели, они будут играть на своем поле, при своих болельщиках, у них отличный тренер... Это одна из самых сильных команд на этой стадии. На днях они проиграли Валенсии, но они играют смело, прессингуют... Очень сложное противостояние. Но мы к нему готовы. На днях мы также победили на стадионе, где еще никто не выигрывал. Мы находимся в трех матчах от титула".

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"Было бы здорово выиграть завтрашний матч, а затем полуфинал и финал. Нужно показать хорошую игру. В прошлом матче мы были в порядке, за исключением 10 минут. Но завтра мы не сможем так много владеть мячом. Обстановка не такая, как на Бенито Вильямарин", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, Барселона сыграет с Атлетиком в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Игра состоится в среду, 24 января.

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