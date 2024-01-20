Хави: Я твердо верю в то, что Барселона может выиграть все три трофея

Главный тренер Барселоны Хави оценил шансы клуба на трофеи в текущем сезоне.

"Я твердо и решительно верю в то, что мы можем выиграть все три трофея. Я не могу сказать, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы постараемся. Я убежден в этом.

Люди говорят: "Ой-ой-ой". Я рассматриваю матчи с Бетисом и Атлетиком как возможность проявить себя. Мы принимаем уровень требований к нам, но во многих случаях людям недостает позитивного настроя. Мы выпускаем 16-, 17- и 18-летних футболистов – и за это меня тоже критикуют".

Читай также: Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории

"Вот почему я говорю, что идет процесс строительства. Провалом было бы не попытаться", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, после 19-ти туров Ла Лиги Барселона занимает четвертое место, набрав 41 очко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!