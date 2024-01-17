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Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории

Наставник каталонцев признал трудности внутри команды.
Вчера, 22:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о текущем положении дел в клубе.

"Выступления без трофеев? Барселоне этого не позволят – ни клуб, ни журналисты, ни болельщики. Неконкурентоспособную Барселону невозможно переварить. Это видно уже сегодня".

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"Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат Барселоны, и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения", – сказал испанец в интервью As.

Отметим, что завтра, 18 января, Барселона в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с представителем третьего дивизиона Унионистас де Саламанка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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