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Экс-хавбек Барселоны рассматривается на замену Хави

Тьяго Мотта может стать новым тренером каталонцев.
Сегодня, 20:20
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Тренер Болоньи Тьяго Мотта в ближайшем будущем может пойти на повышение.

Как сообщает издание Esport3, итальянец бразильского происхождения рассматривается на пост главного тренера Барселоны в случае увольнения Хави. Специалист высоко ценится спортивным директором клуба Деку.

В пользу Мотты говорит то, что его контракт с нынешним клубом истекает в конце текущего сезона, поэтому, за него не придется платить компенсацию, если ничего не изменится.

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Сейчас "россоблу" под руководством Тьяго занимает 7-ое место, однако, от зоны Лиги Чемпионов их отделяет всего 2 очка, а их наставник получает много похвалы за свою работу от местных СМИ.

Стоит сказать, что итальянец выступал за Барселону с 2001 по 2007. За "сине-гранатовых" экс-хавбек провел 147 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Тьяго Мотта

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