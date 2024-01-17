Тренер Цыганкова и Довбика близок к назначению в Барселону
Главный тренер Жироны Мичел Санчес вскоре может сменить клуб.
Как сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо, специалист получил предложение от Барселоны.
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Руководство "сине-гранатовых" уже трижды встречалось с наставником Жироны. Санчес согласился возглавить Барселону летом. Переговоры между специалистом и клубом продвигаются положительно.
Отметим, что Мичел возглавляет Жирону уже третий сезон. Под его руководством "красно-белые" вышли из Сегунды в Ла Лигу, заняли в прошлом сезоне 10-е место. Действующее соглашение испанца с клубом истекает летом 2026 года.
В турнирной таблице Ла Лиге Жирона лидирует, имея 49 очков за 20 сыгранных туров.
Ранее сообщалось, что Барселона установила необычный клубный антирекорд.
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