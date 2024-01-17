Тренер Цыганкова и Довбика близок к назначению в Барселону

Главный тренер Жироны Мичел Санчес вскоре может сменить клуб.

Как сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо, специалист получил предложение от Барселоны.

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Руководство "сине-гранатовых" уже трижды встречалось с наставником Жироны. Санчес согласился возглавить Барселону летом. Переговоры между специалистом и клубом продвигаются положительно.

Отметим, что Мичел возглавляет Жирону уже третий сезон. Под его руководством "красно-белые" вышли из Сегунды в Ла Лигу, заняли в прошлом сезоне 10-е место. Действующее соглашение испанца с клубом истекает летом 2026 года.

В турнирной таблице Ла Лиге Жирона лидирует, имея 49 очков за 20 сыгранных туров.

Ранее сообщалось, что Барселона установила необычный клубный антирекорд.

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