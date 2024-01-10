Довбик – лучший футболист Жироны в декабре

Нападающий Жироны Артем Довбик получил индивидуальный приз.

Жирона объявила украинца лучшим игроком команды в декабре по версии болельщиков.

Довбик провел четыре матча за месяц, в которых забил четыре гола.

Напомним, Довбик стал игроком месяца в Ла Лиге.

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