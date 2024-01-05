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Довбик - игрок месяца в Ла Лиге

Украинец наконец получил долгожданную награду.
Сегодня, 19:14
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Пресс-служба Ла Лиги объявила обладателя награды игрока декабря. Данного приза удостоился Артем Довбик.

Украинский форвард обошел в голосовании к примеру лидера Атлетика Бильбао Иньяки Уильямса и вингера мадридского Реала Родриго.

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По итогам декабря у Артема четыре забитых гола в четырех матчах испанского чемпионата.

Отметим для любителей спортивных симуляторов, что в EAFC24 в испытаниях подбора команды доступна особая карточка Довбика, которая посвящена его победе в данной номинации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига артем довбик

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