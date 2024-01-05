В компанию к Челси и Атлетико: лондонский клуб заинтересовался Довбиком

Украинец может составить конкуренцию Зинченко и Мудрику.

Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик вскоре может сменить клубную прописку.

Издание Mundo Deportivo сообщает, услугами форварда активно интересуются Атлетико и Челси.

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Кроме того, Довбик попал в шорт-лист Тоттенхэма, который намерен заменить Харри Кейна, ушедшего в Баварию.

Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что агент Артема высказался о будущем украинца в Жироне.

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