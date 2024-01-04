Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне

Нападающий Жироны Артем Довбик в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Агента футболиста Алексей Люндовский сообщил, что Артем останется в команде в зимнее трансферное окно, но его услугами интересуются много команд.

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"Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он сыгран в текущем сезоне за два клуба", - приводит слова агента sport-express.ua.

Отметим, что Довбик в текущем сезоне выступал за Днепр-1 и Жирону.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за Жирону 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.

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