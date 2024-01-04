iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне

Услугами Артеми заинтересованы множество клубов.
Сегодня, 09:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Агента футболиста Алексей Люндовский сообщил, что Артем останется в команде в зимнее трансферное окно, но его услугами интересуются много команд.

Читай также: Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

"Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он сыгран в текущем сезоне за два клуба", - приводит слова агента sport-express.ua.

Отметим, что Довбик в текущем сезоне выступал за Днепр-1 и Жирону.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за Жирону 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико "Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Жирона в ярком матче вырвала победу над Атлетико Жирона в ярком матче вырвала победу над Атлетико
Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности
Европа12:48
Лунин оценил победу Реала над Мальоркой
Европа12:25
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после победы над Мальоркой
Бокс12:02
Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком
Теннис12:00
Свитолина - Радукану: обзор победного матча украинки в Новой Зеландии
Бокс11:35
Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс11:30
Бокс: расписание боев
Бокс11:28
Деревянченко подтвердил отмену своего боя
НБА11:15
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Джонсона и трехочковый под сирену от Берска возглавили рейтинг
Европа10:55
"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK