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Барселона установила необычный клубный антирекорд

Каталонцы забивают слишком мало
Сегодня, 17:27
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона установила очень необычный клубный антирекорд.

В воскресенье, каталонский клуб не без проблем обыграл команду из четвертой испанской лиги 3:2, что и позволило говорить об антирекорде.

Каталонцы уже в течение 20-ти матчей не могут победить с разницей более чем в один мяч.

Последняя подобная победа произошла еще 19 сентября, когда в рамках Лиги чемпионов был разгромлен Антверпен 5:0.

Напомним, что каталонский клуб идет третьим в Ла Лиге, уступая Реалу и Жироне семь очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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