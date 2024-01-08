Барселона установила необычный клубный антирекорд

Каталонцы забивают слишком мало

Барселона установила очень необычный клубный антирекорд.

В воскресенье, каталонский клуб не без проблем обыграл команду из четвертой испанской лиги 3:2, что и позволило говорить об антирекорде.

Каталонцы уже в течение 20-ти матчей не могут победить с разницей более чем в один мяч.

Последняя подобная победа произошла еще 19 сентября, когда в рамках Лиги чемпионов был разгромлен Антверпен 5:0.

Напомним, что каталонский клуб идет третьим в Ла Лиге, уступая Реалу и Жироне семь очков.

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