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Барбастро - Барселона 2:3: обзор матча и результат игры 07.01.2024

Каталонцы в матче с пятью голами взяли верх с минимальным преимуществом.
Сегодня, 00:08
Барселона вышла в 1/8 финала Кубка Испании / Getty Images
Барселона вышла в 1/8 финала Кубка Испании / Getty Images

В воскресенье, 7 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании Барселона провела выездной поединок против Барбастро.

Каталонская команда сумела выйти победителем из противостояния с представителем четвертого испанского дивизиона, одолев соперника с минимальным перевесом - 3:2.

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Первый тайм Барселона завершила, ведя в счете в один мяч благодаря результативному удару Фермина Лопеса. В начале второй половины встречи Рафинья увеличил отрыв "блаугранас", но хозяевам поля достаточно быстро удалось сократить отставание усилиями Адрии Де Месы.

Только под конец матча гостям снова удалось вернуть преимущество в два мяча, когда на 88-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти. Тем не менее в компенсированное к игре время Барбастро ответил своим точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Статистика матча Барбастро - Барселона 1/16 финала Кубка Испании

Барбастро - Барселона 2:3

Голы: Де Меса, 60, Прат, 90+3 (пен.) - Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовски, 88 (пен.)

Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 14 - 26
Удары в створ: 3 - 11
Угловые: 2 - 4
Атаки: 56 - 130

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 64, Роберто, 75), Форт - Фермин Лопес, Ромеу (Гюндоган, 72), де Йонг - Рафинья (Роке, 64), Ферран Торрес, Феликс (Левандовски, 72).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании

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