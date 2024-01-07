Картахена - Валенсия 1:2 (доп. время): обзор матча и результат игры 07.01.2024

Лишь в дополнительное время команда украинца смогла вырвать победу у соперника, игравшего в меньшинстве.

В воскресенье, 7 января, на Эстадио Мунисипаль Картагонова в рамках 1/16 финала кубка Испании прошел матч между Картахеной и Валенсией.

Роман Яремчук начал поединок со скамейки запасных. Украинец появился на поле сразу после перерыва, но еще до этого момента произошло много событий.

Сначала уже на 4-й минуте хозяева поля шокировали представителя Ла Лиги, забив ранний гол. Но под занавес тайма свою команду сильно подставил Иван Калеро, заработавший удаление.

Это очень помогло "летучим мышам", которые доминировали на протяжении всего второго тайма. Гол, который сравнял счет, состоялся лишь на 73-йй минуте - так долго Картахена отбивалась.

Вырвать победу до конца основного времени Валенсии не удалось, а потому командам понадобились овертаймы. Вот там-то гости и вырвали победу. Причем победный гол состоялся сразу же на старте второй 15-минутки.

К сожалению, ни в первом, ни во втором случаях Яремчук результативными действиями не отличился. Но и без этого Валенсия прошла в следующий раунд.

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Статистика матча Картахена - Валенсия 1/16 финала кубка Испании

Картахена - Валенсия 1:2

Голы: Ортуньо, 4 - Каньос, 73, Гайя, 106.

Ожидаемые голы (xG): 0,54 - 1,03

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 8 - 18

Удары в створ: 3 - 5

Атаки: 122 - 160

Картахена: Рауль - Алькала, Фонтан (Эмбалу, 106), Верду (Аламо, 66) - Калеро, Аларкон, Леон (Кико, 96), Искьердо (Лаути, 90+1), Рико (Аильон, 85) - Мусто, Ортуньо (Янссон, 66).

Валенсия: Доменек - Коррея, Москера, Озкачар, Васкес (Гайя, 61) - Герра, Пепелу (Госальбес, 100), Гильямон (Яремчук, 46), Лопес (Оторби, 81) - Мари (Дуро, 61), Перес (Каньос, 46).

Предупреждения: Аларкон, Муньос, Фонтан, Мусто, Пепелу, Озкачар.

Удаление: Калеро, 45+1 (Картахена, прямая красная).

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