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Арсенал - Ливерпуль 0:2: обзор матча и результат игры 07.01.2024

Мерсисайдцы даже без Мохамеда Салаха сумели обыграть "канониров" и пройти в следующий раунд турнира.
Сегодня, 20:31
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В воскресенье, 7 января, в Лондоне на Эмирейтс прошел матч 1/32 финала кубка Англии, в котором сошлись местный Арсенал и приезжий Ливерпуль.

В первом тайме гости практически ничего не смогли создать, чего не скажешь о хозяевах поля, которые нанесли целых тринадцать ударов по воротам Алиссона. Однако ни один из пяти ударов в створ не оказался результативным.

После перерыва сценарий заметно поменялся: мерсисайдцы вспомнили, что для победы нужно наносить удары. Но с точностью в этот день были проблемы у обеих команд. Очень близким к голу был Диогу Жота, но на его удар головой отреагировала перекладина.

Все же болельщики стали свидетелями повторного розыгрыша с центра поля. Но даже в этом случае не все прошло идеально. Трент Александер-Арнольд исполнил навес со штрафного, на который откликнулся не игрок Ливерпуля, а Якуб Кивьор, который головой переправил мяч в собственные ворота.

Источник: Getty Images

Арсенал попытался спастись, чтобы вырвать хотя бы ничью для переигровки, но ворота Алиссона в этот вечер остались неприкосновенными. Зато мерсисайдцы добили своего оппонента уже в добавленное время, когда Луис Диас мощно пробил в ближний угол ворот Аарона Рамсдейла.

В итоге команда Юргена Клоппа присоединилась к остальным победителям данной стадии, а Арсенал покинул турнир, что может пойти "канонирам" даже на пользу.

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Статистика матча Арсенал - Ливерпуль 1/32 финала кубка Англии

Арсенал - Ливерпуль 0:2
Голы: Кивьор, 80 (аг), Диас, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 1,71 - 0,65
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 18 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 15

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба, Габриэль, Кивьор (Смит-Роу, 88) - Эдегор, Жоржиньо (Нкетия, 82), Райс - Сака, Хаверц (Троссард, 88), Нельсон (Мартинелли, 62).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Кванса, Гомес - Эллиотт (Брэдли, 75), Мак Аллистер (Гравенберх, 59), Джонс (Кларк, 75) - Гакпо (Жота, 59), Нуньес, Диас.

Предупреждения: Салиба - Эллиотт, Гравенберх, Кларк, Александер-Арнольд.

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