Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0: обзор матча и результат игры 07.01.2024
В воскресенье, 7 января, Манчестер Сити в рамках 1/32 финала Кубка Англии принимал на своем поле Хаддерсфилд.
Команда Хосепа Гвардиолы уверенно справилась с соперником, пребывающим среди аутсайдеров Чемпионшипа, отправив в его ворота пять безответных мячей.
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После первого тайма "горожане" вели с преимуществом в два гола благодаря результативным ударам Фила Фодена и Хулиана Альвареса. Во второй половине встречи автогол довел результат до разгромного, Фоден оформил дубль, а Жереми Доку поставил точку в противостоянии.
В этом матче после пятимесячного отсутствия из-за травмы на поле вернулся Кевин Де Брюйне. Бельгийский полузащитник вышел на замену на 57-й минуте и отличился ассистом в эпизоде с последним голом.
Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд 1/32 финала Кубка Англии
Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0
Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58 (аг), Доку, 74
Ожидаемые голы (xG): 1.63 - 0.10
Владение мячом: 84% - 16%
Удары: 18 - 2
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 11 - 0
Фолы: 6 - 7
Атаки: 210 - 36
Манчестер Сити: Ортега - Аканджи (Нуньеш, 18), Диаш, Гвардиол, Гомес - Льюис, Ковачич (Райт, 76) - Бобб, Фоден (Хэмилтон, 76), Грилиш (Доку, 57) - Альварес (Де Брюйне, 57)
Хаддерсфилд: Никколз - Спенсер, Лиз, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон - Уайлз (Иорпенда, 90), Рудони, Матос (Радулович, 62), Корома (Диарра, 81) - Сорба
Предупреждения: Матос, 13, Спенсер, 90+3.
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