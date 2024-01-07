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Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0: обзор матча и результат игры 07.01.2024

"Горожане" убедительно разобрались с соперником и вышли в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 18:05
Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд / Getty Images
Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд / Getty Images

В воскресенье, 7 января, Манчестер Сити в рамках 1/32 финала Кубка Англии принимал на своем поле Хаддерсфилд.

Команда Хосепа Гвардиолы уверенно справилась с соперником, пребывающим среди аутсайдеров Чемпионшипа, отправив в его ворота пять безответных мячей.

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После первого тайма "горожане" вели с преимуществом в два гола благодаря результативным ударам Фила Фодена и Хулиана Альвареса. Во второй половине встречи автогол довел результат до разгромного, Фоден оформил дубль, а Жереми Доку поставил точку в противостоянии.

Источник: Getty Images

В этом матче после пятимесячного отсутствия из-за травмы на поле вернулся Кевин Де Брюйне. Бельгийский полузащитник вышел на замену на 57-й минуте и отличился ассистом в эпизоде с последним голом.

Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд 1/32 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58 (аг), Доку, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.63 - 0.10
Владение мячом: 84% - 16%
Удары: 18 - 2
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 11 - 0
Фолы: 6 - 7
Атаки: 210 - 36

Манчестер Сити: Ортега - Аканджи (Нуньеш, 18), Диаш, Гвардиол, Гомес - Льюис, Ковачич (Райт, 76) - Бобб, Фоден (Хэмилтон, 76), Грилиш (Доку, 57) - Альварес (Де Брюйне, 57)

Хаддерсфилд: Никколз - Спенсер, Лиз, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон - Уайлз (Иорпенда, 90), Рудони, Матос (Радулович, 62), Корома (Диарра, 81) - Сорба

Предупреждения: Матос, 13, Спенсер, 90+3.

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