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Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств

Родри отправился на Родину, чтобы побывать на похоронах своей бабушки.
Сегодня, 17:47
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Манчестер Сити будет вынужден обходиться без Родри в матче Кубка Англии против Хаддерсфилда из-за грустной причины.

Как сообщил Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции, испанский хавбек пропустит матч из-за похоронов своей бабушки.

"Он будет в Мадриде сегодня и завтра. Семья - самое важное", - заявил наставник "горожан".

Напомним, ранее Гвардиола рассказал о трансферных планах Манчестер Сити на зиму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри

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