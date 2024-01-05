Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств

Родри отправился на Родину, чтобы побывать на похоронах своей бабушки.

Манчестер Сити будет вынужден обходиться без Родри в матче Кубка Англии против Хаддерсфилда из-за грустной причины.

Как сообщил Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции, испанский хавбек пропустит матч из-за похоронов своей бабушки.

"Он будет в Мадриде сегодня и завтра. Семья - самое важное", - заявил наставник "горожан".

Напомним, ранее Гвардиола рассказал о трансферных планах Манчестер Сити на зиму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!