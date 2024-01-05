Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств
Родри отправился на Родину, чтобы побывать на похоронах своей бабушки.
Манчестер Сити будет вынужден обходиться без Родри в матче Кубка Англии против Хаддерсфилда из-за грустной причины.
Как сообщил Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции, испанский хавбек пропустит матч из-за похоронов своей бабушки.
"Он будет в Мадриде сегодня и завтра. Семья - самое важное", - заявил наставник "горожан".
Напомним, ранее Гвардиола рассказал о трансферных планах Манчестер Сити на зиму.
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