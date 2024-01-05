Гвардиола высказался о трансферных планах Ман Сити

Испанец призвал не ждать активной работы от "горожан".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о планах на зимнее трансферное окно.

По словам испанского специалиста, "горожане" возможно подпишут одного футболиста, но, вероятнее всего, усилений в межсезонье ждать не стоит.

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"Я не думаю, что сейчас что-то произойдет в трансферное окно".

"Может быть, один трансфер, кто знает", - заявил Пеп на предматчевой пресс-конференции в преддверии игры в рамках Кубка Англии против Хаддерсфилда.

Отметим, что матч Ман Сити - Хаддерсфилд состоится 7 января в 16:00 по Киеву.

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