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Футболист Ман Сити перейдет в клуб МЛС

Зак Штеффен станет вратарем Колорадо Рэпидс.
Сегодня, 20:25
Зак Штеффен / Getty Images
Зак Штеффен / Getty Images

Американский голкипер Зак Штеффен сменит клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрок перейдет в стан местного Колорадо Рэпидс. Зак уже прошел медосмотр перед трансфером.

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Штеффен уйдет из Ман Сити на полноценной основе. Финансовые детали сделки не сообщаются.

С Колорадо вратарь подпишет контракт по схеме 3+1, его зарплата также остается неизвестной. Стоит сказать, что официальное объявление о трансфере ожидается на следующей неделе. 

В текущем сезоне американец не провел ни одного матча на клубном уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити МЛС

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