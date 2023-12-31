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Ман Сити подписал аргентинского таланта

Клаудио Эччевери будет выступать за "горожан" лишь через год.
Сегодня, 20:50
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Английский Ман Сити усилил свой состав на долгосрочную перспективу.

Как сообщает Фабрицио Романо, никто не смог перехватить у "горожан" Клаудио Эччевери. Аргентинский хавбек станет новым игроком манкунианцев.

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Сделка обошлась коллективу Пепа Гвардиолы в 25 млн фунтов.  До декабря 2024 года Клаудио продолжит выступления за Ривер Плейт, а затем официально переберется в английский гранд.

Отметим, что с лидером сборной Аргентины на прошедшем в этом году Чемпионате мира до 17 лет подписали 6-летний контракт, финансовые детали которого остаются не раскрытыми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Клаудио Эчеверри

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