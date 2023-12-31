Ман Сити подписал аргентинского таланта

Клаудио Эччевери будет выступать за "горожан" лишь через год.

Английский Ман Сити усилил свой состав на долгосрочную перспективу.

Как сообщает Фабрицио Романо, никто не смог перехватить у "горожан" Клаудио Эччевери. Аргентинский хавбек станет новым игроком манкунианцев.

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Сделка обошлась коллективу Пепа Гвардиолы в 25 млн фунтов. До декабря 2024 года Клаудио продолжит выступления за Ривер Плейт, а затем официально переберется в английский гранд.

Отметим, что с лидером сборной Аргентины на прошедшем в этом году Чемпионате мира до 17 лет подписали 6-летний контракт, финансовые детали которого остаются не раскрытыми.

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