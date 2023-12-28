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Девушка звезды Манчестер Сити 17 раз в год летала в заграничные отпуска, обогнав Джорджину

Возлюбленная Джека Грилиша возглавила своеобразный рейтинг.
Сегодня, 11:05
Джек Грилиш и Саша Эттвуд / Instagram @sasha__rebecca
Джек Грилиш и Саша Эттвуд / Instagram @sasha__rebecca

Девушка полузащитника Манчестер Сити Джека Грилиша Саша Эттвуд стала главной путешественницей среди возлюбленных футболистов в 2023 году.

Как пишет The Sun, было подсчитано, что 27-летняя модель 17 раз летала в заграничные отпуска в этом году.

Саша, которая с 16 лет встречается с игроком Манчестер Сити, в общей сложности налетала более 37 тысяч авиамиль.

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Девушка трижды посетила Париж, а также отдыхала в Дубае, Марбелье, Мадриде, Сорренто, на Миконосе, на побережье Амальфи и на юге Франции.

Источник: The Sun

В этом своеобразном рейтинге Саша Эттвуд с солидным отрывом опередила возлюбленную нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджину Родригес, на счету которой 11 поездок. У других девушек, включенных в список, показатель составляет и вовсе меньше десяти.

Источник: The Sun

Ранее сообщалось, что Грилиш решил сменить свою культовую прическу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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