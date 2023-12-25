Грилиш: Мы такие же нормальные люди с обычными проблемами

Джек Грилиш высказался о проблемах футболистов.

Футболист считает несправедливым, что многие думают, что раз игроки много зарабатывают, то у них в жизни нет никаких проблем.

На самом деле никто не знает, что происходит у них в жизни, а они обычные люди с обычными проблемами.

"Если бы я сидел здесь и говорил, что моя жизнь прекрасна каждый божий день, это было бы ложью, потому что это совсем не так. Я обычный человек. Конечно, я благодарен за то, что я делаю, и за свою жизнь. Но мы говорим, что это не так просто, как всем кажется. Иногда, когда вы играете плохо, вас оскорбляют 50 тысяч человек. Вы становитесь марионеткой, которую унижают в социальных сетях. Но для всех все в порядке, потому что вы много зарабатываете.

На днях по дороге домой я смотрел документальный фильм о Робби Уильямсе. Он заставил меня задуматься, потому что у него, возможно, были все деньги мира, но я увидел трудности, с которыми он столкнулся. И иногда я узнаю в нем себя. Люди действительно не знают, что происходит за закрытыми дверями", – приводит слова хавбека Sky Sport.

Ранее также Альварес прокомментировал слухи о своем будущем.

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