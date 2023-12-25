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Футболист Ман Сити высказался о потенциальном уходе в Реал или Барсу

Хулиан Альварес счастлив в своем нынешнем клубе.
Сегодня, 10:29
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Игрок английского Манчестер Сити Хулиан Альварес поделился мыслями о своем будущем.

Аргентинский вингер высказался о потенциальном переезде в Испанию и возможной игре за Реал или Барселону. Хулиан сказал, что его устраивает то, что он является игроком "горожан" и он гордится тем, чего достиг в клубе.

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"По правде говоря, я очень счастлив в Манчестер Сити. Я в клубе чуть больше года. Я чувствую себя очень счастливым от всего, чего мы достигли.

Теперь наша цель - соревноваться и пытаться выиграть их снова и снова!", - заявил футболист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Хулиан Альварес

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