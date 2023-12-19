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Манчестер Сити оштрафовали за дикое поведение игроков в матче с Тоттенхэмом

"Горожан" наказали за бурную реакцию футболистов на решение главного арбитра.
Сегодня, 11:26
"Горожане" поплатились за дикую реакцию игроков / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Манчестер Сити за поведение игроков команды во время матча 14-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом (3:3).

В том поединке главный арбитр Саймон Хупер во время опасной атаки "горожан" на последних минутах решил остановить игру. Такие действия рефери вызвали бурную реакцию у футболистов манчестерского клуба, которые набросились на него, требуя объяснений.

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После матча Футбольная ассоциация выдвинула обвинение в адрес Манчестер Сити за неуважительное отношение к судье.

"Манчестер Сити был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов (139 тысяч евро. - ред.) за то, что игроки команды окружили судью матча Премьер-лиги против Тоттенхэма, который состоялся в воскресенье, 3 декабря.

В Манчестер Сити признали, что им не удалось не допустить неподобающего поведения своих игроков на 94-й минуте. Независимая комиссия по урегулированию наложила санкцию после слушания", - говорится в заявлении ФА.

Ранее нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высмеял себя за дикое поведение в матче против Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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