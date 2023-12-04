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"Впервые улыбнулся": Холанд высмеял себя за дикое поведение в матче против Тоттенхэма

Норвежец стал героем мемов.
Сегодня, 19:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках центрального матча прошедшего тура чемпионата Англии Манчестер Сити сыграл вничью с Тоттенхэмом (3:3).

В концовке встречи случился скандальный эпизод, когда "горожане" могли заполучить перспективную атаку, но рефери приостановил игру.

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Холанд, который "наехал" на судью за его действие, стал героем мемов. Норвежец увидел в социальных сетях свою реакцию, которая подняла ему настроение.

"WTF это заставило меня впервые улыбнуться сегодня", - написал Холанд.

Ранее сообщалось, что футболистка поддержала свою знаменитую экс-одноклубницу, разбившую нос во время матча.

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