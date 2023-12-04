"Впервые улыбнулся": Холанд высмеял себя за дикое поведение в матче против Тоттенхэма
В рамках центрального матча прошедшего тура чемпионата Англии Манчестер Сити сыграл вничью с Тоттенхэмом (3:3).
В концовке встречи случился скандальный эпизод, когда "горожане" могли заполучить перспективную атаку, но рефери приостановил игру.
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Холанд, который "наехал" на судью за его действие, стал героем мемов. Норвежец увидел в социальных сетях свою реакцию, которая подняла ему настроение.
"WTF это заставило меня впервые улыбнуться сегодня", - написал Холанд.
Wtf that made me smile for the first time today https://t.co/36FdN4B5Xn— Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 4, 2023
Ранее сообщалось, что футболистка поддержала свою знаменитую экс-одноклубницу, разбившую нос во время матча.
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