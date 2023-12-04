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Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы

Артем показался после реабилитации.
Сегодня, 16:22
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился с подписчиками новыми фото.

Спортсмен опубликовал первые фотографии после реабилитации.

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Милевский посетил Национальную оперу Украины в Киеве, надев черный костюм.

Напомним, несколько месяцев назад Артем был госпитализирован и находился в коме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский

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