Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился с подписчиками новыми фото.

Спортсмен опубликовал первые фотографии после реабилитации.

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Милевский посетил Национальную оперу Украины в Киеве, надев черный костюм.

Напомним, несколько месяцев назад Артем был госпитализирован и находился в коме.

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