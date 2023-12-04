Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы
Артем показался после реабилитации.
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился с подписчиками новыми фото.
Спортсмен опубликовал первые фотографии после реабилитации.
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Милевский посетил Национальную оперу Украины в Киеве, надев черный костюм.
Напомним, несколько месяцев назад Артем был госпитализирован и находился в коме.
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