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"У меня ты забиваешь": Милевский креативно поздравил Яремчука с днем рождения

Артем потроллил игрока сборной Украины.
Сегодня, 14:14
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

В понедельник, 27 ноября, свое 28-летие отпраздновал форвард сборной Украины и Валенсии Роман Яремчук.

Бывший футболист Динамо Киев Артем Милевский поздравил действующего игрока.

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"Друже, с др тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо, не обращай внимания", – написал Милевский и добавил фото, как он забивает Яремчуком в футбольном симуляторе.

Отметим, что Яремчук перешел в Валенсию на правах аренды из Брюге. Он провел девять игр за испанский клуб, но результативными действиями не отмечался.

Напомним, Милевский испытывал серьезные проблемы со здоровьем и был госпитализирован.

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