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Футбол

"Время летит так быстро": супруга Цыганкова показала милую фотографию с сыном

Романа оценила гол украинского футболиста в рамках Ла Лиги.
Сегодня, 10:57
Виктор Цыганков с семьей / instagram.com/viktortsygankov
Виктор Цыганков с семьей / instagram.com/viktortsygankov

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Атлетик. 

Поединок завершился вничью - 1:1, а голом в составе хозяев отметился украинский футболист Виктор Цыганков.

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Супруга украинца Романа показала фотографию с сыном - Леоном.

"Время летит так быстро", - написала девушка.

Романа также отреагировала на гол украинца, который передал им послание.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

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