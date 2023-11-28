"Время летит так быстро": супруга Цыганкова показала милую фотографию с сыном

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Атлетик.

Поединок завершился вничью - 1:1, а голом в составе хозяев отметился украинский футболист Виктор Цыганков.

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Супруга украинца Романа показала фотографию с сыном - Леоном.

"Время летит так быстро", - написала девушка.

Романа также отреагировала на гол украинца, который передал им послание.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетик.

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