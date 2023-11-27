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Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком

Украинец оказался в нужном месте и в нужное время.
Вчера, 23:17
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В понедельник, 27 ноября, Жирона на своем поле принимает Атлетик в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

На старте второго тайма украинский вингер Виктор Цыганков, который играл с первых минут, отметился голом.

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Цыганков замкнул прострел своего партнера, отправив мяч в ближний угол.

В текущем сезоне Виктор провел 12 матчей за Жирону в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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