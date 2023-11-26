Президент Жироны: Будем думать, что Цыганков останется на годы, а Довбик продолжит забивать

Функционер не хочет заглядывать далеко в будущее.

Президент совета директоров каталонской Жироны Пере Гвардиола высказался о целях клуба.

По словам функционера, в команде не собираются заглядывать далеко вперед и просто надеются сохранить лидеров как можно дольше.

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"Футбол - это подбрасывание монетки. Могут быть травмы, еще осталось много матчей... Не думайте так далеко.

Будем думать, что Савиньо останется на годы, Цыганков тоже, Довбик продолжит забивать голы, и посмотрим, сможем ли мы заключить еще одну сделку в январе, чтобы усилить команду", - сказал Гвардиола.

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