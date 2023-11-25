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Довбик рассказал, кого из украинцев хочет видеть в Жироне

Форвард выбрал своего экс-партнера по клубу.
Сегодня, 12:52
Артем Довбик и Александр Пихаленок
Артем Довбик и Александр Пихаленок

Нападающий сборной Украины и испанской Жироны Артем Довбик рассказал, кого из соотечественников хочет видеть в качестве своего одноклубника.

По словам футболиста, к переходу в стан каталонцев готов Александр Пихаленок.

"По стилю игры и в принципе его склад ума, я думаю, что он подходит именно команде Жироне.

Такой футбол, я думаю, ему подойдет", - заявил форвард.

Отметим, что Артем и Александр вместе играли в Днепре-1, цвета которого продолжает защищать Пихаленок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Жирона артем довбик

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