Довбик рассказал, кого из украинцев хочет видеть в Жироне
Форвард выбрал своего экс-партнера по клубу.
Нападающий сборной Украины и испанской Жироны Артем Довбик рассказал, кого из соотечественников хочет видеть в качестве своего одноклубника.
По словам футболиста, к переходу в стан каталонцев готов Александр Пихаленок.
"По стилю игры и в принципе его склад ума, я думаю, что он подходит именно команде Жироне.
Такой футбол, я думаю, ему подойдет", - заявил форвард.
Отметим, что Артем и Александр вместе играли в Днепре-1, цвета которого продолжает защищать Пихаленок.
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