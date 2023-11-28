Довбик рискует пропустить матч с Валенсией
Украинец имеет проблемы со здоровьем.
Нападающий Жироны Артем Довбик получил повреждение перед матчем с Атлетиком (1:1), из-за которого он не сыграл.
Главный тренер команды Мичел в интервью Marca сообщил, что украинский форвард получил травму икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны.
По словам специалиста, участие украинца в матче с Валенсией (2 декабря) под вопросом.
В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей за Жирону, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.
Отметим, что Виктор Цыганков забил в матче с Атлетиком. На ISPORT доступно видео голов и обзор встречи.
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