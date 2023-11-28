iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик рискует пропустить матч с Валенсией

Украинец имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 08:46
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик получил повреждение перед матчем с Атлетиком (1:1), из-за которого он не сыграл.

Главный тренер команды Мичел в интервью Marca сообщил, что украинский форвард получил травму икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны.

По словам специалиста, участие украинца в матче с Валенсией (2 декабря) под вопросом.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей за Жирону, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Отметим, что Виктор Цыганков забил в матче с Атлетиком. На ISPORT доступно видео голов и обзор встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова не помог Жироне обыграть Атлетик Гол Цыганкова не помог Жироне обыграть Атлетик
Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Цыганков в старте Жироны на матч с Атлетико, Довбик пропускает игру из-за травмы Цыганков в старте Жироны на матч с Атлетико, Довбик пропускает игру из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:30
Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Европа10:27
Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored
Бокс10:22
Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма
Бокс10:00
Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря
Европа09:58
Бавария хочет приобрести лидера Барселоны
Другие страны09:41
Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Европа09:21
"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити
Бокс09:18
"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру
Лига Чемпионов08:56
Шахтер - Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа08:46
Довбик рискует пропустить матч с Валенсией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK