Довбик рискует пропустить матч с Валенсией

Нападающий Жироны Артем Довбик получил повреждение перед матчем с Атлетиком (1:1), из-за которого он не сыграл.

Главный тренер команды Мичел в интервью Marca сообщил, что украинский форвард получил травму икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны.

По словам специалиста, участие украинца в матче с Валенсией (2 декабря) под вопросом.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей за Жирону, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Отметим, что Виктор Цыганков забил в матче с Атлетиком. На ISPORT доступно видео голов и обзор встречи.

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