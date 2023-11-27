Жирона - Атлетик 1:1: обзор матча и результат игры 27.11.2023
В понедельник, 27 ноября, Жирона на своем поле принимал Атлетик в рамках 14-го тура чемпионата Испании.
В первом тайме гости смотрелись более предпочтительнее, создав несколько голевых моментов.
Уже после перерыва Жирона сумела показать свои наработки, которые были реализованы. Виктор Цыганков отметился голом на 55-й минуте, завершив атаку своей команды. Атлетик сумел отыграться довольно быстро, а гол забил Иньяки Уильямс.
До конца встречи команды продолжили атаковать, но голов больше не забивали.
Отметим, что Артем Довбик не принимал участия в матче из-за травмы.
В турнирной таблице Ла Лиги Жирона осталась на втором месте, набрав 35 очков. Лидером является мадридский Реал, у которого столько же очков, но преимущество по дополнительным показателям.
Статистика матча Жирона - Атлетик 14-го тура УПЛ
Жирона - Атлетик 1:1
Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67
Ожидаемые голы (xG): 1.08-1.41
Владение мячом: 60%-40%
Удары: 12-13
Удары в створ: 2-6
Фолы: 8-16
Угловые: 2-6
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