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Жирона - Атлетик 1:1: обзор матча и результат игры 27.11.2023

Команда украинцев не смогла вернуться на первое место в таблице.
Вчера, 23:54
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В понедельник, 27 ноября, Жирона на своем поле принимал Атлетик в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме гости смотрелись более предпочтительнее, создав несколько голевых моментов.

Уже после перерыва Жирона сумела показать свои наработки, которые были реализованы. Виктор Цыганков отметился голом на 55-й минуте, завершив атаку своей команды. Атлетик сумел отыграться довольно быстро, а гол забил Иньяки Уильямс.

До конца встречи команды продолжили атаковать, но голов больше не забивали.

Отметим, что Артем Довбик не принимал участия в матче из-за травмы.

В турнирной таблице Ла Лиги Жирона осталась на втором месте, набрав 35 очков. Лидером является мадридский Реал, у которого столько же очков, но преимущество по дополнительным показателям.

Статистика матча Жирона - Атлетик 14-го тура УПЛ

Жирона - Атлетик 1:1
Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.08-1.41
Владение мячом: 60%-40%
Удары: 12-13
Удары в створ: 2-6 
Фолы: 8-16
Угловые: 2-6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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