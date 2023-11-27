Цыганков в старте Жироны на матч с Атлетико, Довбик пропускает игру из-за травмы

Виктор не сможет рассчитывать на поддержку Артема.

В понедельник, 27 ноября, Жирона на своем поле примет Атлетик в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

Хозяева огласили стартовый состав на поединок. Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут, а Артем Довбик не попал в заявку на матч из-за травмы.

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В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на втором месте с 34 баллами, а Атлетик располагается на шестой строчке с 24 очками.

Матч Жирона - Атлетик начнется в 22:00 по Киеву.

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