Жирона - Атлетик 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 27.11.2023

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле встречалась с Атлетиком.

Счет в поединке был открыт во второй половине встречи. Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков завершил атаку своей команды.

Атлетик сумел быстро отыграться - Уияльмс поразил ворота Жироны.

На последних минутах встречи команды продолжили атаковать, но голов больше не забивали.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Атлетик в 15-м туре Ла Лиги:

Жирона - Атлетик 1:1

Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67

Жирона: Гассанига - Мартинес (Коуту, 70), Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 85), Я. Эррера (Кебе, 85), А. Гарсия, Мартин (Торре, 77), Савио - Стуани (Порту, 70).

Атлетик: Симон - Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга, Де Галаррета (А. Эррера, 81) - И. Уильямс (Арес, 90), Сансет (У. Гомес, 90), Н. Уильямс (Беренгер, 81) - Гурузета (Р. Гарсия, 73).

Предупреждения: Блинд - Гурузета.

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