В крови, но сексуальна: футболистка поддержала свою знаменитую экс-одноклубницу, разбившую нос во время матча

Даже не в самом презентабельном виде Алиша Леманн умудряется получать комплименты.

Недавно сборная Швейцарии со счетом 1:0 обіграла сборную Испании в рамках дебютной женской Лиги наций.

Единственный гол встречи был забит еще на шестой минуте, а спустя некоторое время полузащитница Швейцарии Алиша Леманн, которую многие называют самой сексуальной футболисткой мира, столкнулась с оппоненткой, в результате чего у нее из носа пошла кровь.

Она покинула поле, но затем вернулась и сыграла большую часть поединка. Затем 24-летняя швейцарка решила выложить видео с разбитым носом у себя в Instagram.

В комментариях тут же появилось множество фанатов со всевозможными сообщениями. Но один комментарий выделился.

Бывшая одноклубница Леманн по Астон Вилле Руеша Литтлджон заскочила к своей подруге, чтобы поддержать ее словами: "Такая храбрая, такая сильная, такая сексуальная".

Источник: скриншот

Напомним, что недавно Алиша Леманн встретилась со своим маленьким фанатом-инвалидом, который пытается посещать каждую игру своей любимой футболистки.

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