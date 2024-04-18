Самая красивая футболистка мира опубликовала пикантное фото в обтягивающем топике

Самая сексуальная футболистка в мире Алиша Леманн опубликовала новую фотографию в соцсетях.

Вингер женской команды Астон Виллы запечатлела себя в зеркале в белом топике, в котором просвечивается грудь. Пользователи на различных порталах уже подметили, что у девушки есть пирсинг на пикантных местах.

Источник: Instagram

Напомним, Леманн находится в отношениях с хавбеком основной команды Астон Виллы Дугласом Луизом.

Ранее сообщалось, что одна из самых сексуальных футболисток в мире похвасталась горячими фото из сауны.

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