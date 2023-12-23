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Одна из самых сексуальных футболисток в мире похвасталась горячими фото из сауны

Леманн снова "взорвала" соцсети.
Сегодня, 00:52
Алиша Леманн / Instagram
Алиша Леманн / Instagram

Футболистка женской команды Астон Виллы Алиша Леманн опубликовала в соцсетях очередные пикантные фото.

На этот раз швейцарская полузащитница показала своим подписчикам снимки из одной из саун в Англии.

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"Расслабляем ум, расслабляем тело", - написала Леманн в Инстаграме.

В текущем сезоне на счету Алиши всего шесть матчей в рамках женского чемпионата Англии, в которых 24-летняя футболистка не отличилась результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиша Леманн сауна

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