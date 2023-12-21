Самая красивая футболистка в мире создала свою форму для футбольного симулятора EA FC 24
Леманн презентовала собственную экипировку.
Самая сексуальная футболистка мира Алиша Леманн поучаствовала в коллаборации с компанией EA Sports, создав дизайн для формы в FC 24.
Представительница Астон Виллы опубликовала в соцсетях соответственный пост, показав все вариации экипировки.
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"Это для тех, кто никогда не перестает следовать за своей мечтой. Получите мой набор-тщеславие Be Brave в Ultimate Team FC 24 прямо сейчас!" - написала Леманн.
Напомним, 24-летняя девушка является самой популярной футболисткой в социальных сетях, имея более 16 миллионов подписчиков.
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