Самая сексуальная футболистка в мире похвасталась своими навыками во время отдыха в Бразилии

Леманн показала, на что способна на местных пляжах.

Самая красивая футболистка в мире Алиша Леманн посетила родину своего возлюбленного Дугласа Луиса.

Футболистка Астон Виллы весело проводит свободное время, о чем говорят ее соцсети, куда она выставляет фото и видео с отдыха.

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Вингер женской сборной Швейцарии сыграла в мяч вместе со своим парнем и его братом, а после записала видео со своим фристайлом возле бассейна.

Напомним, в текущем сезоне на счету 25-летней Леманн два гола в 15 матчах высшего дивизиона женской футбольной лиги Англии.

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