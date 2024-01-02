Снова вместе: Самая известная футболистка сошлась с хавбеком Астон Виллы

Футболистка Астон Виллы Алиша Леманн и хавбек мужской команды Дуглас Луис сошлись после длительного расставания.

Пара ранее находилась в отношениях и жила вместе около года, однако уже в 2023 году стороны удалили из соцсетей все совместные фотографии.

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Теперь же Леманн опубликовала новогодние фотографии Луисом, на которых они стоят в обнимку.

Напомним, 24-летняя девушка является самой популярной футболисткой в социальных сетях, имея более 16 миллионов подписчиков.

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