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Снова вместе: Самая известная футболистка сошлась с хавбеком Астон Виллы

Леманн и Луис стали парой.
Сегодня, 18:18
Луис и Леманн / Instagram
Луис и Леманн / Instagram

Футболистка Астон Виллы Алиша Леманн и хавбек мужской команды Дуглас Луис сошлись после длительного расставания.

Пара ранее находилась в отношениях и жила вместе около года, однако уже в 2023 году стороны удалили из соцсетей все совместные фотографии.

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Теперь же Леманн опубликовала новогодние фотографии Луисом, на которых они стоят в обнимку.

Напомним, 24-летняя девушка является самой популярной футболисткой в социальных сетях, имея более 16 миллионов подписчиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Алиша Леманн

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