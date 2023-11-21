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Настоящая милота: Одна из самых популярных футболисток мира завела дружбу с фанатом-инвалидом

Леманн осчастливила юного болельщика.
Сегодня, 14:51
Алиша Леманн / Getty Images
Алиша Леманн / Getty Images

Футболистка Астон Виллы Алиша Леманн вновь стала одной из самых обсуждаемых спортсменок в соцсетях и СМИ из-за своего недавнего поступка.

Представительница сборной Швейцарии перед одним из очередных матчей местной лиги порадовала своего фаната Джошуа Коньерса объятиями.

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Мальчик, прикованный к инвалидной коляске, ждал Алишу возле клубного автобуса, после чего футболистка вышла и сразу направилась в сторону своего юного друга.

Отметим, Джошуа посещает почти каждый матч и даже тренировки женской команды Астон Виллы, сделав уже немалое количество совместных снимков с Леманн. В соцсетях парнишку окрестили главным фанатом футболистки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиша Леманн

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