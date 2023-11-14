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Футбол

Гламурная звезда женской команды Астон Виллы появилась в необычном наряде на вечеринке

Леманн продолжает зажигать в соцсетях.
Сегодня, 13:51
Алиша Леманн / Instagram
Алиша Леманн / Instagram

Футболистка Астон Виллы Алиша Леманн показала очередной необычный и крайне вызывающий наряд в Инстаграме.

Швейцарская спортсменка показала то, как она креативно оделась на одну из вечеринок. Девушка надела кожаный топ с крестом и надела чокер с аналогичным символом.

Многие пользователи в соцсетях восхитились внешним видом Леманн, однако нашлись и те, кто негодует из-за использования церковных атрибутов на одежде.

Ранее сообщалось, что одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Алиша Леманн

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