iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги

Леманн готовы были дать крупную сумму.
Вчера, 21:49
Алиша Леманн / Getty Images
Алиша Леманн / Getty Images

Футболистке сборной Швейцарии и Астон Виллы Алише Леманн предложили заняться сексом за чуть более 100 тысяч евро.

"Я была в Майами, моем любимом месте, и встретила нескольких друзей в клубе. Мне пришло сообщение на телефон – я не ответила. Но тот же человек написал телохранителю, который за мной присматривал".

Читай также: Алиша Леманн: Звезда Астон Виллы, бисексуалка и начинающий бизнесмен

"Там было написано: "Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков за одну ночь с ней". Конечно, я не ответила, это было безумие.

Сообщение было от кое-кого очень известного. Мы встречались раньше, но не лично. Мы были на одном мероприятии. Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен во всем мире", – поделилась историей Леманн в подкасте Dir Tea Talk.

Напомним, 24-летняя девушка является самой популярной футболисткой в социальных сетях, имея 15,5 миллионов подписчиков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: секс Астон Вилла Алиша Леманн

Статьи по теме

Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает
Челси с Мудриком потерпел поражение от Астон Виллы Челси с Мудриком потерпел поражение от Астон Виллы
Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы
Алиша Леманн: Звезда Астон Виллы, бисексуалка и начинающий бизнесмен Алиша Леманн: Звезда Астон Виллы, бисексуалка и начинающий бизнесмен
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Экс-чемпион мира по боксу признался, что хотел бы встретиться на одном ринге с Роналду
Вчера, 23:59
Европа23:59
Форвард Манчестер Юнайтед минувшим летом мог оказаться в Саудовской Аравии
Украина23:39
ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины
Теннис23:22
"Да ни за что": Батлер не откажется от своей любви ради титула чемпиона НБА
Европа22:58
Ливерпуль постарается зимой усилить линию обороны
Украина22:50
Клубы УПЛ провели заседание с Комитетом арбитров УАФ
Европа22:25
Барселона следующим летом подпишет одного из лидеров сборной Испании
НБА22:19
Тренер Лейкерс рассказал, чего он ожидает от Дэвиса в каждом матче сезона
НБА21:51
Умер первый тренер в истории Торонто и отец нынешнего тренера Денвера
Европа21:49
Одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK