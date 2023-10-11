Одной из самой красивых футболисток в мире предложили секс за деньги

Футболистке сборной Швейцарии и Астон Виллы Алише Леманн предложили заняться сексом за чуть более 100 тысяч евро.

"Я была в Майами, моем любимом месте, и встретила нескольких друзей в клубе. Мне пришло сообщение на телефон – я не ответила. Но тот же человек написал телохранителю, который за мной присматривал".

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"Там было написано: "Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков за одну ночь с ней". Конечно, я не ответила, это было безумие.

Сообщение было от кое-кого очень известного. Мы встречались раньше, но не лично. Мы были на одном мероприятии. Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен во всем мире", – поделилась историей Леманн в подкасте Dir Tea Talk.

Напомним, 24-летняя девушка является самой популярной футболисткой в социальных сетях, имея 15,5 миллионов подписчиков.

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