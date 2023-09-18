Алиша Леманн: Звезда Астон Виллы, бисексуалка и начинающий бизнесмен

Форвард женской команды Астон Виллы Алиша Леманн не так давно стала настоящей звездой не только в футбольном плане, но и в качестве личности, которая побуждает девушек идти в большой спорт.

Детство Леманн прошло в небольшой деревне в Швейцарии, где она все время играла в уличный футбол, ввиду чего, несмотря даже на свой звездный статус, считает себя довольно скромной личностью.

В 2016-м году девушка начала профессиональную карьеру в Янг Бойз, дебютировав в 17 лет. Примечательно, что Алиша сходу отметилась голом, а спустя пару месяцев она и вовсе дебютировала за сборную Швейцарии.

Талант юной нападающей не остался незамеченным, ввиду чего она сначала перебралась в Вест Хэм, а после оказалась и в Астон Вилле, за которую выступает по сей день.

Известность Леманн принесли не только ее футбольные способности, но и красивая внешность, благодаря которой она набрала более 15 млн подписчиков в Инстаграме.

Естественно, пользователи в соцсетях ожидают от девушки не просто фото с тренировок, но и что-то более пикантное. 24-летняя швейцарка не стесняется публиковать вызывающие фото с отдыха или на фоне дорогого спорткара.

Алиша также набрала популярность благодаря своей откровенности, дав интервью, в котором призналась, что является бисексуалкой. Общество поддержало выбор девушки.

Последними отношениями футболистки были с хавбеком Астон Виллы Дугласом Луисом. Пара разошлась после года совместной жизни. По сей день Леманн находится без второй половинки.

Также форвард английского клуба успевает неплохо себя монетизировать, создав личный веб-сайт, на котором можно купить ручки, блокноты и даже календарь со специальной фотосессией девушки. К слову, по этой причине Луис и бросил Леманн.

Упоминания достойна еще одна деятельность Алиши, где она зарабатывает на крайне горячих и интимных фотографиях на все том же сайте. Пользователям стоит лишь купить подписку, чтобы "расширить" свои знания о футболистке.

Совсем недавно Астон Вилла объявила о продлении контракта со своим игроком до лета 2026 года. Зарплата девушки хранится в секрете, однако по различным данным СМИ, Леманн является одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в своей отрасли.

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