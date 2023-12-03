Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом

В воскресенье, 3 декабря, состоялся поединок между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.

При счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер принял два неоднозначных решения.

В первом эпизоде, Эмерсон снес Холанда, но норвежец устоял на ногах и сумел отдать пас Грилишу, который вышел один на один с кипером, и в этот момент судья все-таки остановил матч.

Этот момент Эрлинг после выложил у себя в Твиттере с надписью "Какого черта?!".

После этого Хупер также не стал назначать пенальти в ворота Тоттенхэма после падения Аканджи в штрафной соперника.

С кратким обзором поединка вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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