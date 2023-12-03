Манчестер Сити - Тотенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 03.12.2023
В центральном матче 14-го тура чемпионата Англии Ман Сити встретился с Тоттенхэмом.
Уже начало матча полностью оправдало ожидания, ведь мы увидели сразу два забитых мяча. Сон Хен-Мин забил сперва в свои ворота, а спустя две минуты в свои. Кореец стал лишь вторым игроком в АПЛ, который это делал.
Практически до самого конца первого тайма счет удерживался ничейным, но Фил Фоден все же сумел вывести свою команду вперед и больше до перерыва мы голы не увидели.
Впрочем, забитые мячи были уже после возобновления игры. Было их столько же, сколько и в первом тайме, а именно 3.
Сперва невероятным ударом из-за пределов штрафной площадки отметился Джованни ло Чельсо, но чуть позже "горожане" ответили своим голом в исполнении Джека Грилиша.
Однако, как бы не старались добыть домашнюю победу подопечные Пепа Гвардиолы, судьба сегодня не была на их стороне, ведь практически в компенсированное время Деян Кулусевски отличным ударом отправил мяч в ворота Эдерсона, спася для своей команды ничью.
На последних секундах у Ман Сити еще были надежды на пенальти в ворота "шпор", но Саймон Хупер, посмотрев эпизод на VAR решил, что 11-метрового не было.
Статистика матча чемпионата Англии Ман Сити - Тоттенхэм
Ман Сити - Тоттенхэм 3:3
Голы: Сон (автогол), 9, Фоден, 31, Грилиш, 81 - Сон, 6, Ло Чельсо, 81, Кулусевски, 90
xG: 2.87 - 0.54
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 54% - 46%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!