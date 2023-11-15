iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новый имидж: Грилиш решил сменить свою культовую прическу

Англичанин отошел от привычных для себя локонов.
Сегодня, 21:50
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш решил сменить имидж.

Английский футболист вместо привычной для себя укладки назад стал зачесывать волосы на бок. К слову, игрок сменил парикмахера.

Читай также: Грилиш построил бар в своем особняке, но не сможет употреблять там алкоголь

Теперь Грилиш ходит к одному и тому же стилисту, что и его близкий друг Эрлинг Холанд -  HD Cutz.

В текущем сезоне не счету 28-летнего полузащитника один ассист в семи матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити прическа джек грилиш

Статьи по теме

Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном
В Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду В Манчестер Сити отреагировали на слухи об интересе Реала к Холанду
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202422:35
Украинская бригада арбитров обслужит матч Испании в отборе к Евро-2024
Киберспорт22:22
Зинченко вошел в команду недели в EA FC 24
Бокс21:55
Бокс: расписание боев
Европа21:50
Новый имидж: Грилиш решил сменить свою культовую прическу
ММА21:28
Макгрегор хочет снова подраться с Порье
Бокс21:20
Джошуа, Уайлдер и другие: Грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии официально анонсирован
Другие20:53
Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку
Евро-202420:31
Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом
Европа20:23
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Украина20:16
УХЛ: Сокол обыграл Кременчуг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK