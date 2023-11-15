Новый имидж: Грилиш решил сменить свою культовую прическу

Англичанин отошел от привычных для себя локонов.

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш решил сменить имидж.

Английский футболист вместо привычной для себя укладки назад стал зачесывать волосы на бок. К слову, игрок сменил парикмахера.

Читай также: Грилиш построил бар в своем особняке, но не сможет употреблять там алкоголь

Теперь Грилиш ходит к одному и тому же стилисту, что и его близкий друг Эрлинг Холанд - HD Cutz.

В текущем сезоне не счету 28-летнего полузащитника один ассист в семи матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!