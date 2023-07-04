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Грилиш построил бар в своем особняке, но не сможет употреблять там алкоголь

И дело далеко не в том, что ему не разрешат пить.
Сегодня, 10:07
Джек
Джек "мам, я не пил" Грилиш / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш стал одним из ключевых винтиков, которые помогли команде добиться незаурядного успеха – выиграть все три главных трофея прошлого сезона.

Но, празднуя такую победу, Грилиш стал героем новостей и мемов, ведь именно он из всех игроков команды чаще всего появлялся на публике с алкоголем, или в "тяжелом" состоянии.

Как сообщает издание The Sun, у Грилиша в его огромном особняке за 6 млн фунтов есть свой бар.

Но бар этот не прост, в нем подают только здоровые напитки. Среди них - шоты из пырея, полосы из спирулины (род цианобактерий, сине-зеленых водорослей), сок из сельдерея, яблока, лимона и шпинат и прочее.

Сообщается, что это заведение работает скорее для девушки Джека – Саши Этвуд. 27-летняя модель любит утренние тренировки, а после них хорошо позавтракать здоровой пищей.

Сик-бар Грилиша является частью нового комплекса отдыха, который также включает глубокий бассейн, сауну и парилки. В дальнейшем здесь будет лечебный центр, тренажерный зал и комната для йоги, спа, раздевалки и игровая зона для бильярда, дартса и настольного тенниса.

Напомним, что после безумных празднований завоеванных трофеев, отец Грилиша попытался "отбелить" репутацию своего сына.


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Грилиш построил бар в своем особняке, но не сможет употреблять там алкоголь
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